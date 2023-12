Kreeklased on hädas kõrgete üürihindadega: kohalikud levitavad valeinfot lutikatest, et turiste peletada

Nimelt postitatakse turistide heidutamiseks võltsitud märke, mis hoiatavad lutikate leviku eest. Need on üles pandud kesklinna kortermajade ette, kus on kirjeldatud lutikaprobleemi, mida tegelikult pole.

Ateenas ja mujal Kreekas valitseb eluasemekriis, kuna paljusid kortereid kasutatakse turistide jaoks puhkekorteritena. Sellest tulenevalt tõusevad üürihinnad ja see on paljud kohalikud Ateena kesklinnast välja tõrjunud. Elamispindade väärtus on samuti tõusnud osaliselt tänu valitsuse poliitikale, mis pakub välisinvestoritele kinnisvarainvesteeringute eest elamispinda.

Kreeka tervishoiuministeerium ütles teisipäeval tehtud avalduses, et need märgid ei ole õiged. Sildid sisaldavad ka ametiasutuste logosid. Ministeerium teeb koostööd politseiga, et peatada võltsmärkide ülesriputamine. Võltsitud lutikamärgi postitajat ähvardab 500-eurone trahv. Turism on Kreeka majanduse jaoks ülioluline, moodustades suure osa aastasest toodangust.

Halvasti inglise keelde tõlgitud sildid väidavad ekslikult, et tervishoiuametnikud on Kreeka elanike kaitseks andnud külalistele korralduse lahkuda. Märkidel seisab, et põhjuseks on lutikaprobleem, ja ähvardavad külastajaid 500 euro suuruse trahviga, kui nad ei lahku. Ühtlasi soovivad nad turistidele head Kreekas viibimist.

See pettuseskeem järgneb septembris ja oktoobris Prantsusmaal puhkenud lutikate leviku tõttu tekkinud hüsteeriale, mis kohaliku transpordiministri sõnul osutus ülepaisutatuks. Samuti kirjutas Soome meedia hiljuti Lapimaa hotellides levinud lutikatest ning ka Eestis on hiljuti lutikaid hotellist leitud.