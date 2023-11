Lapimaal levivad turismihooaja hakul lutikad. Kemikaalide kasutamine võib anda vastupidise efekti

Kohaliku kahjuritõrjefirma esindaja Seppo Parviaineni sõnul on tema kogemuse kohaselt lutikate probleem Lapimaal aeglaselt kasvanud. Kui veel 15 aastat tagasi olid lutikad Lapimaal väga haruldased, siis nüüd on neid kogu Lapimaal vähemalt kolm korda kuus, teatab YLE.

Petri Metsälä sõnul on lutikate arv Soomes viimasel ajal märgatavalt suurenenud ehk siis arvukus on naasnud koroonaviiruse eelsele tasemele. Koroona ajal vähenes reisimine ja paljud inimesed töötasid eemalt ning ka lutikad ei jõudnud levida.

Parviaineni sõnul tulevad lutikad mitmest erinevast riigist, näiteks Suurbritanniast. Metsälä lisab, et ühestki konkreetsest riigist pärit turiste ei saa pidada lutikate suhtes suuremaks riskiks kui teisi, kuid potentsiaal on suurim seal, kus inimesed reisivad kõige rohkem. Teisisõnu võib Pariisi-tüüpi turismimagneteid pidada lutikate inkubaatoriks.

Lutikad võivad kergesti peituda mööblisse või näiteks tekstiilpinnaga ühistranspordi pinkidesse. Metsälä sõnul on palju peidukohti, kuhu lutikad saavad roomata. Kui tegemist on sellise paberõhukese pätiga, siis on seda sealsetes struktuurides raske leida, kui ei lähe seda sihipäraselt otsima. Kõige tõenäolisemalt paljastub kahjur mustade fekaalilaikude kaudu. Kui lutikad hakkavad visuaalselt ilmnema, on nad juba jõudnud paljuneda ja levida.

Prantsusmaal on lutikaid hävitatud mürkidega, mille suhtes kahjurid näivad olevat muutunud vastupidavateks. Arvatakse, et see on osa Pariisi suurenenud lutikaprobleemi põhjusest. Metsälä sõnul on Pariisi metroodesse levinud lutikaprobleem tingitud suurest inimeste arvust linnas, mis tähendab, et näiteks ei ole aega kõiki ühistranspordivahendeid kahjuritest kontrollida ja puhastada.