FOTOD | Gruusia odava reisisihtkoha maine kõigub - üllatus tabab toidupoes. Võrdle hindu Eestiga

Sarnaselt Eestile ja ülejäänud Euroopale on viimased paar aastat ka Gruusiat räsinud suur hinnatõus. Kuigi Gruusia toidupoodides müüakse toiduaineid, mis on 2-3 korda Eestist odavamad, on tegelikult toiduainehinnad kahe riigi vahel olulised väiksemad, kui võiks arvata. Nii mõnigi asi on suisa Eestist kallim.