Mis tunne on sõita autoga, millele kõik järele vaatavad?

Esimesed muljed autost

Auto liikus teel nii vaikselt ja sujuvalt, et juht muretses alguses veidi piirkiiruses püsimise pärast. Nimelt võttis hübriid tuurid üles nii märkamatult, et silmad lihtsalt pidid kiirusmõõdikul püsima, sest liikluseeskirju me küll rikkuda ei tahtnud. Lisaks olid sõbrannale algul harjumatud auto juhiabisüsteemid, näiteks see, et sõiduradu riivates juhtis auto meid tee keskele tagasi, või eessõitvale autole liiga lähedale sõites pidurdas ise. Aga juba mõne aja pärast tundis ta sellest ainult rõõmu ja ma pidin guugeldama hakkama, palju Peugeot 408 pistikhübriid maksab. Olime selle hinna üle heas mõttes hämmastunud – pakkusime enne guugeldamist märksa suuremaid numbreid.

Auto, mis pöörab päid

Juba üsna oma teekonna alguses märkasime, et ükskõik kuhu mesaabusime, vaatasid kõik meid. Kui sõitsime asulast läbi, kiigati meile järele. Kas me nägime tõesti nii kaunid välja? Paraku tuli peagi tunnistada, et vaadati ikka autot, mitte meid. Aga oli ikka vinge küll saabuda sellise autoga, mis kõigi tähelepanu köitis. Keegi ju ei teadnud, et see oli rendiauto, ja äkki nad siis arvasid, et oleme ise ka sama vinged?! Mida me muidugi olemegi. Aga tõepoolest – isegi veel oma kolmandal reisipäeval tuli meie mõlema suust alatihti lauseid, kui eemalt oma autole lähenesime, et no vaata ikka, kui ilus ta on! Milline värv! 100% kõige kaunim auto parklas!