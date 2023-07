FOTOD | Tartumaa on parim paik maailma ja iseenda avastamiseks

Parvesõitu Saadjärvel soovitame kindlasti kõigile, kes Jääaja keskuses käivad. Saad kogeda imelisi vaateid, lisaks pakuvad silmailu tuttpütid, kajakad ja kiilid. Kui veab ka ilmaga nagu meil, on eriti mõnus pärast parvesõitu Saadjärves ujumas käia – vesi on soe ja mõnus. Meie saame lisaks suurepärasele ilmale veel ühe jackpot'i – supelda koos luigemamma ja tema tibudega.

Jääaja keskus on tõesti põnev elamuskeskus, mille ekspositsioon on hariv ja interaktiivne. Uskumatu on mõelda, et siin saab ülevaate 13,8 miljardist aastast ajaloost, alates Suurest Paugust. Siin saad uurida, kuidas moodustusid galaktikad ja päikesesüsteem, kuidas sai alguse elu Maal, kus miljardeid aastaid hiljem sündis inimene. Homo sapiens saab siin oma eksistentsi marginaalsusest küll hea pildi.

Jääaja keskuse juurde jõuame keskpäeval, kui õhukuumus on juba jõudnud oma maksimumini. Meie reisi päevil ei lähegi kraadiklaas kordagi alla 30 kraadi, küll aga sellest üle, nii et kõigepealt suundume jahtuma Jääaja keskuse eksponaatide vahele. Mis võiks olla parim keskkond jahtumiseks, kui rännak viimasesse jääaega! Põnev on uurida, kuidas 10 000 aasta jooksul pärast seda on kujunenud maailma ja Eesti loodus, millised on kliimamuutuste põhjused ja kui suur on neis inimeste roll.

Vaata fotosid Jääaja keskusest ja parvesõidust Saadjärvel:

Juulamõisa kohapärimuskohvik

Pärast Jääaja keskust ning parvesõitu ja ujumist Saadjärves suudame mõelda ainult söögile. Meie lõunasöögikohaks on programmis märgitud Juulamõis, nii et oleme üsna kindlad, et Google Maps viib meid mõnda suurde mõisa, kus on ka restoran. Tegelikult leiame end kaardi juhatusel lihtsalt ühe kena maja eest ja läheme kahtlevalt sisse, keelel valmis küsimus, et kus siis see mõis asub.

Juulamõisas võtab meid vastu koha peremees Kalvo ja selgub, et oleme täiesti õiges kohas. Mees tutvustab meile vägagi isuäratavat menüüd, saame tellimused tehtud ja läheme õue terrassile oma toite ootama.

Minu jäägitu tähelepanu pälvib sealsamas lähedal olev heinarõuk – pole seda Eestis teab mis ajast näinud. Iga kord, kui näen mööda Eestit sõites heinapalle, tahaksin nad rõukudeks tinistada, sest midagi ilusamat ja nostalgilisemat on raske ette kujutada. Olin lapsena vanaema juures kõva heinaline ja rõuku nähes hüppavad ajusoppidest esile korraga kõik lapsepõlvemälestused, -lõhnad ja -maitsed. Hiljem selgub, et Kalvo pani ise selle rõugu püsti ja ma pole kaugeltki ainuke turist, kelle süda rõuku nähes lihtsalt ära sulab.

Varsti saame kätte oma toidud, mis on lihtsalt suurepärased ja näevad ka väga kaunid välja. Kui oleme kõhu täis saanud, liituvad meiega ka Kalvo ja kohviku perenaine Eneli ning saame uurida, mis on selle koha lugu. Selgub, et nende pere, kus on ka neli last, kes samuti kohvikus aitamas käivad, elavad siinsamas küla teises otsas ja on väikestviisi maailmaparandajad. Kohviku rajasid nad siia juba viis kevadet tagasi.

Kalvo sõnul pole me sugugi esimesed inimesed, kes kohale jõudes küsivad, et kus see mõis siis on. „Siis ma saan ikka targutama hakata, et kuna Juulamõis kirjutatakse kokku, siis see on koha nimi,“ selgitab Kalvo. „Aga seos mõisaga on täiesti olemas, sest omal ajal asus siin üks Elistvere karjamõisatest.“