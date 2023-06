FOTOD | Sõida sel suvel Jõgevamaale – siin saad ennenägematu külalislahkuse osaliseks

Kotid autosse pakitud, võib teekond alata. Meie imeilus siniroheline Peugeot võtab kohalt sujuvalt kui toonekurg ja sõit Jõgevamaa poole algab. Kui muidu võivad pikad autosõidud kuumal suvepäeval veidi tüütud olla, siis meie autoga on terve teekond puhas rõõm, täielik mugavuse uus tase.

Rannamõnud Kuremaal

Meie esimene peatuspaik on Kuremaa rand Jõgevamaal. Küll on mõnus pärast pikka autosõitu lainetesse hüpata ja soojas järvevees kogu reisitolm maha pesta. Kuremaa rand on ainuke Jõgevamaa supelrand – siin on ilus liivarand, ujumissild, kalastamiseks on võimalik rentida õnge.

Kohtume Kuremaa ranna ja kõige selle juurde kuuluva arendamise omale südameasjaks võtnud Janek Kivimurdiga. Mees teeb seal kõike, alates ranna korrashoiust – muu hulgas tuuakse randa igal aastal Siimusti karjäärist 120 tonni (!) liiva – kuni Rannamaja kohviku ja majutusega tegelemiseni.

Janeki sõnul saab Kuremaal lisaks suplemisele veel palju põnevat ette võtta. „Siin on võimalik laenutada paati, vesiratast, surfiratast ja SUP-lauda. Kuremaa järv on ka väga kalarikas, siin saab laenutada ka õnge,“ räägib ta. „Ümber järve on ilusad matkarajad, lähedal asub äsja renoveeritud Kuremaa loss ja veski. Väga lähedal on ka Palamuse muuseum, nii et tegemist jagub.“

Ööbimisvõimalus on olemas Rannamajas või telkimisplatsil, lähedal asub ka kämping, nii et perepuhkuseks on Kuremaa rand ideaalne paik. Uuri lähemalt Kuremaa ranna kodulehelt ja Facebookist.

Vaata fotosid Kuremaa rannast:

Palamuse muuseum

Pärast rannamõnusid Kuremaa rannas keerame autonina Palamuse suunas, sest kui oled juba Jõgevamaal, siis ega Oskar Lutsu kodukanti saa küll külastamata jätta. Nagu ütles juba Arno Tali: ikka tahad ju sinna, kus on päike ja heinamaa ...