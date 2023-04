Baltlaste uskumatud seiklused Gruusias: kuidas me mägedesse kinni jäime ja hiljem lennuk välguga pihta sai

Vahepeal tuli ka mingil põhjusel kohvrid bussist välja tõsta ja tagasi panna. Osad panime salongi - ilmselt oli tegemist mingi raskuse ümberasetamisega. Või lihtsalt meelelahutusega, ma pole kindel - see reis oli puhtalt venekeelne ja olgugi ma seda loogilise vestluse tasemel enam-vähem räägin, siis spetsiifilisemad automehaanika terminid on siiski veel täiesti tume maa.

Illustreerivateks videoteks on mul ainult pakkuda need, mis said kohapeal tehtud Instagrami jaoks, nii et tuleb välja kannatada see artikli jaoks sobimatu formaat. Siin videos me lükkame autot:

Esimesed päevad Gruusias veetsime Khuthaisis ja Bathumis. Enne reisi olime vaimus valmistunud soojaks ilmaks - kuni 15 lubatud soojakraadi tundus siit Eesti kaamosest lihtsalt nii ahvatlev. Olgu öeldud, et 15 soojakraadi me tunda ei saanud. Reisi paar esimest päeva oli küll päike väljas ja kohati täitsa kevadine tunne, aga siiski nii 10 kraadi külmem kui ootasime. Pärast esimest päeva Khuthaisis sõitsime vahelepõikega väikeses spaalinnas Tskaltubos Bathumisse, Gruusia suvituslinna, kus meid ootas torm. Loe meie esimeste, veel rahulike päevade kohta Gruusias siit: FOTOD | Baltlased sooja suve otsimas: vaata, kas veebruarikuisest Gruusiast leiab juba mõne kevadekuulutaja

Lõpuks, tunde hiljem, jõudsime Sairmesse New Sairme hotelli ukse ette ja... auto veeres tagurpidi kõrvalteelt alla vastu teepiiret. Sealt enam tagasi ei saanud mingi nipiga ja nii me korraldasime väikese matka mäest üles ja alla hotelli. See allaminek oli tõeline komöödia, sest absoluutselt kõik kukkusid, eriti meile hotellist appi tormanud ülikondades ja soliidsetes nahkkingades noormehed. Kahjuks mul sellest pilti pole, sest olin ka ise liiga ametis kukkumisega. Kui viimaks üleni lumistena hotelli uksest sisse astusime, tormas meile vastu järgmine noormees kandikutäie chachaga - seda kanget napsi valmistatakse veinitootmise pressjääkidest. Gruusias lihtsalt pole probleemi, mille vastu chacha ei aitaks.

Järgmisel päeval oli samuti palju sõitmist mööda mägesid, sest meil oli asja veinimõisatesse, spaadesse, restoranidesse, mis kõik olid hajutatud kuskile Sairme ja Bordžomi vahele. Ega me õigeks ajaks küll kuskile jõudnud, aga peaasi, et jõudsime. Gruusias on kuhugi jõuda parim asi, ükskõik kas õigel ajal või hiljem, sest alati ootavad lookas lauad, söögist ei saa üle ega ümber kunagi, muidugi mitte ka veinist ja chachast.

Loomulikult võtsime me kohe paar päeva selleks, et põhjalikult uudistada legendaarset mineraalveelinna Bordžomit. Linnake asub Kura jõe orus ja on praegusel turismi madalhooajal väga vaikne. Siiski on hotellides piisavalt siseturiste, kel on kombeks end tervisevetel turgutamas käia - nagu eestlased käivad Värskas. Meiegi turgutasime end korralikult pärast läbitud katsumusi, lisaks tutvusime näitusel Bordžomi ajalooga ja kõndisime palju ringi sombusele ja sajusele ilmale vaatamata.

Fotod Bordžomist on ilmale vastavalt hallid, kuid mul on tunne, et sellele linnakesele annab hallus isegi mingi lisavõlu. Vaata galeriid: