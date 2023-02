,,Käis ere sähvatus, nagu plahvatus oleks olnud!'' Delfi ajakirjanikke vedav lennuk sai välgutabamuse

Juhtunut pealt näinud Delfi ajakirjanikud ütlevad, et välgutabamus leidis aset siis, kui lennuk alles alustas lennurajalt õhku tõusmist. Kõlas pauk ja lennuk värises ägedalt, millele järgnes ere sähvatus, mida ajakirjanikud kirjeldasid kui plahvatust. Mõni sekund hiljem kordus samasugune olukord, kuid seekord toimus see lennuki kõrval.

Kõigele sellele vaatamata ei tekkinud lennuki salongis paanikat, aga see võis tuleneda ka sellest, et reisijaid koheselt juhtunust ei teavitatud. Hiljem pöördusid mõned reisijad ise meeskonna poole selgituste saamiseks. „See on kohutav, nad ei rääkinud meile alguses sõnagi. Me ei teadnud, mis see oli - kartsime juba, et äkki pomm,'' kurtsid ajakirjanikud.