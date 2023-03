Vahemere pärl, mis on ideaalne mõnepäevaseks puhkuseks ja akude laadimiseks

Kui tuli teade, et Ryanair lõpetab märtsi lõpus mitmed otselennud Tallinnast, hakkasin hoidma lennupiletitel silma peal. Paar nädalat enne puhkuse algust oli edasi-tagasi lennupiletite hind Paphosele veidi alla 200 euro. Niimoodi me õega otsustasimegi, et just see on koht, kuhu pageda mõneks päevaks karge Eesti ilma eest.