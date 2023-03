Katkend raamatust ,,Minu Iraan'': saare külastus oli minu jaoks tõsine šokk

Olles ka ise mõõdukalt konservatiivses perekonnas üles kasvanud, ei ole religioossus ja traditsioonide austamine iseenesest minu jaoks kunagi olnud eriti ehmatav või üllatav. Ka Iraanis olin juba enam-vähem harjunud konservatiivsusega selle islamistlikus mõttes: range sugude segregatsiooni ja naiste silmanähtavalt teistsuguse kohtlemisega. Arvasin, et olin juba kohanenud selle riigi ja kultuuriruumiga. Qeshmi saar sai minu jaoks aga tõeliseks raputuseks. Olgu öeldud, et muuhulgas sai see ka üheks mu lemmikuks piirkonnaks terves riigis.