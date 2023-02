KOOLIVAHEAJAL REISIMA: millega tuleks lastega reisimisel kindlasti arvestada?

Lastega reisimisel on oluline varuda aega nii lennujaama jõudmisel kui ka erinevate vaatamisväärsuste külastamisel ning võimalusel kasutada eelbroneeringu süsteeme. „Enne reisile minekut oleks hea tutvuda sihtriigi infoga ning veenduda, et kõik vajaminevad dokumendid on korras ning vaktsiinid tehtud nii lastel kui täiskasvanutel,“ ütles Gjensidige kindlustuse esindaja Denis Nikolajev. „Kui koolivaheajal on plaanis reisida Euroopasse, siis kindlasti tuleks kontrollida Euroopa ravikindlustuskaardi kehtivust ning vajadusel tellida uus.“