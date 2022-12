Kuhu reisivad eestlased jõuluvaheajal kõige enam?

Estraveli kommunikatsioonijuhi Katrin Aaslaidi sõnul on jõulude ja aastavahetuse aegne periood on reisile minemiseks kindlasti üks kulukamaid aastas.

Reisikorrraldaja Novatoursi müügiosakonna juhataja Ain Tiedemanni sõnul on kõige eelistatumad sihtkohad pühadeks ja koolivaheajaks Egiptus ja Tenerife. ,,Kaugemad ja eksootilisemad sihtkohad on pühade ajal näiteks Dubai, Tai, Sri Lanka ja Maldiivid,'' ütles Tiedemann.

Ta lisas, et laste koolivaheaeg on reisijate jaoks väga aktiivne ja nõutud periood, sellest tulenevalt on hinnatase tavaperioodist veidi kõrgem. ,,Tavapäraselt on nii, et mida hiljem koolivaheaja reis broneerida, seda rohkem tuleb teha järeleandmisi oma reisivalikutes. Samas võib kiire tegutsemise korral ka eesootavaks talviseks koolivaheajaks leida häid pakkumisi näiteks Hurghadasse, Sharm el Sheikhi ja Tenerifele ning seda jõulupühadest kuni aastavahetuse väljumisteni välja,'' sõnas Tiedemann.