Võrdlesime Eesti populaarsemate spaade hindu. Võrdluse aluseks võtsime pere, kellel on 2 last. Seega kõik võrdluse alla võetud toad on peretoad, kuhu mahub lisaks kahele täiskasvanule ka kaks last. Nädalavahetuse eest tuleb nii mõnelgi juhul käia välja üsna kopsakas summa. Võrdluseks on võetud hinnad perioodil 24.02-26.02, mil algab koolivaheaeg. 24.02 on riigipüha, mis võib mõjutada hinda.