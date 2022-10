Kõrbesse suusatama?! Saudi Araabia korraldab Aasia talimängud linnas, mida pole veel olemas

Neomi ametliku veebisaidi kohaselt on sinna plaanitud rajada suusakompleks, mageveejärv ja mitmed luksushotellid. See asub rannikust umbes 45 kilomeetri kaugusel, kus talvel langeb temperatuur vahel ka alla nulli.

Projekt on üks vastuolulisemaid Saudi Araabia ajaloos. Nii planeerijad, arhitektid kui ka majandusteadlased on kahelnud, et see üldse teostatav on. Eelkõige tuuakse murekohana välja tehnoloogiad, mida reaalselt veel ei eksisteerigi. Näiteks on pannud paljud kulmu kergitama lendavad taksod, robotteenijad ja hiiglaslik tehiskuu.