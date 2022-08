Lennundusekspert: normaalsus lennundussektoris taastub alles 2–3 aasta pärast

„Lennundusvaldkond ootas pikalt pandeemia lõppu, kuid nüüdseks on selgunud, et selle tagajärjed on olnud oodatust kahjulikumad. Kaasa ei aita ka Venemaa sissetung Ukrainasse. Praegu on Euroopa lennunduses käimas justkui „täiuslik torm“, kus erinevad lennundust mõjutavad probleemid on korraga samaaegselt kokku juhtunud,“ selgitas SmartLynxi tootmisjuht Deniss Zilkins.

Zilkins märkis, et Eesti ja teised Balti riigid on üsna turvalises tsoonis, kuna probleemidele on olnud võimalik kiiresti reageerida ja neid on võimalik paindlikult lahendada. „Siiski ei ole lennunduses kiireid lahendusi, kuna kõik lennufirmad ja lennujaamad sõltuvad üksteisest ning on omavahel seotud. Inimesed üle maailma on sunnitud olema kannatlikumad ning lendamise osas meelekindlamad. Me anname endast parima, et kõiki kliente teenindada kõrgeimal võimalikul tasemel,“ lausus Zilkins.

Lennundus on nagu suur kellamehhanism

Zilkins nentis, et suurtel järjekordadel, lendude hilinemistel ja tühistamistel on palju põhjuseid. Esiteks on muidugi probleeme töötajate vähesuse tõttu. „Koroonaviiruse tõttu koondati palju töötajaid, kes aga leidsid uue töökoha teistes sektorites ega soovinud vanadele töökohtadele naasta. Uute töötajate leidmine on keeruline ning ka koolitamine võtab aega. Enne pandeemiat mõeldi alati lennundusest kui „seksikast“ tööstusest, nüüd peame tagasi võitma inimeste usalduse,“ selgitas Zilkins ja lisas, et Eestis on see suurte lennujaamadega võrreldes isegi väga väike probleem.

„Võtame näiteks turvatöötajad – nagu teisedki, on nemadki oluline lüli lennujaama toimimises. Selleks peab aga esmalt olema vastav väljaõpe ning seejärel läbima taustakontrolli, et lennujaamas üldse töötada,“ ütles Zilkins.