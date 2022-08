Finnairi ja Qatar Airwaysi koostöös saab nüüdsest lennata Põhjamaade pealinnadest kuni Dohani

Lennud on võimalikud tänu koodijagamislepingule, mis tähendab, et mõlemad lennufirmad jagavad omavahel reisijate ja kaubaveo mahtu.

Põhjamaade kolme linna klientidel on valida mitmete Qatar Airwaysi sihtkohtade vahel, mida on ligikaudu sada - Austraalias ja Okeaanias, Aasias, Lähis-Idas ja Aafrikas. Tänu koostööle on ka Qatar Airwaysi klientidel võimalik avastada uusi sihtkohti Finnair Nordicu võrgustikus.

„Oleme mõlemad Oneworldi liikmed ning naudime koostööd Finnairiga,“ ütles Qatar Airways grupi tegevdirektor Akbar Al Baker. „Need uued teenused Hamadi rahvusvahelises lennujaamas on hea näide sellest, kuidas Qatar Airways teeb partneritega koostööd selleks, et võidaksid meie mõlemate kliendid. See koostöö näitab, et oleme Põhjamaade turule pühendunud ning tugevdab meie positsiooni juhtiva Lähis-Ida lennundusettevõttena. See koostöö on tulevase laienemise aluseks.“