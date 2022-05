Saarlaste südamed ja väravad o so jaoks valla!

Lisaks Saaremaale jagub suve jooksul sündmusi ka teistele Saaremaa ümbruse saartele. Aga ega’s sinna minekuks olegi tingimata mõnda üritust vaja, sest reis väikesaarele on juba sündmus omaette.

Vilsandi rikas linnustik ja hülged, Abruka omanäoline loodus, Ruhnu unikaalne seos Rootsi kultuuriga või Muhu imekaunis käsitöö on vaid killuke sellest, mis väikesaartel sulle pakkuda on. Igal saarel on oma nägu ja lugu, ent siiski ka ühine joon. Just väikesaartel saad sa kogeda omas rütmis kulgemist selle kõige ehedamal kujul. Sest kuhu sul ikka sealt tormata on?