Seiklemine Ida-Virumaal võlub, kosutab ja paneb südame kiiremini põksuma

Kaevandamisest muserdatud paik on taassündimas veespordi- ja vaba aja keskusena. Hiiglaslike kaevandusmasinate asemel on end Aidus sisse seadnud vaba aja teenuste pakkujad, kes viivad näiteks närvikõditavale safarile , seikluslikele jalgsimatkadele või veesõidule sinakasrohelise veega täitunud kanalitele.

Kunstmäed on tööstuse pärand, mille kohalikud turismiinimesed on suutnud uuesti kasutusele võtta. Ida-Virumaa tippude tipuks looduses on aga Uljaste oosi kõrgeim koht, mis ulatub 95 meetrit üle merepinna. Uljaste järv, oos ja raba moodustavad omapärase maastiku, mida on mõnus avastada matkarajal liikudes.