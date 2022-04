FOTOD | Mida puhkusel Egiptuses kindlasti tegemata jätta ei tohiks?

Kui linn on rajatud kõrbesse mere kaldale, siis võib kergesti ära arvata, et parimad paigad aktiivseks puhkuseks on siin meri ja kõrb. Mina käin Egiptust külastades alati snorgeldamas — ja seda nii palju kui vähegi võimalik. Teine asi, mida ma alati teen, on pingsalt mõtlemine, et tahaks sukelduda ka, ja selle siiski mitte tegemine, sest on hirm. Tavaliselt lõpetan selle mõtte enda veenmisega, et snorgeldamismaskiga saab ju ka sukelduda (vabasukeldumine ehk freediving — saab teha nii snorkliga kui muidugi ka lihtsalt prillidega) ja see tuleb mul ju väga hästi välja, nii et kas scuba diving (ehk siis õhuballooni ja muu varustusega sukeldumine) annaks üldse midagi juurde? Seekord otsustasin mitte enam karta ja vabandusi otsida ning käisin esimest korda elus päriselt sukeldumas. Soovitan kõigile! Ja mitte ainult sukelduda, vaid üleüldiselt kartmine lõpetada ja teha asju, mida tahad teha.