FOTOD | Vaata, milline Egiptuse kuurortlinn Hurghada tegelikult välja näeb

Kes ise Hurghadas käinud pole, vaid näinud ainult tuttavate reisipilte sealt, võib ette kujutada, et Hurghada ongi lihtsalt üks suur bassein ja kokteil. Tegelikult on seal näha ja teha palju muudki, kui basseini ääres peesitada — kuigi ka see tegevus on päikesevaeguses eestlase jaoks igati kiiduväärt. Reisijuht käis neid võimalusi omal nahal proovimas ja järgnevates artiklites tulebki juttu sellest, mida teha merel ja kõrbes. Sissejuhatuseks aga siis lubatud fototuurid läbi Hurghada. Kui oled ise Hurghadas käinud, tunned paljud kohad ära, kui mitte, tuleb ehk isu minna kohale ja oma silmaga need paigad üle vaadata.