VIIN | Muusika- ja ballilinn ahvatleb igal aastaajal

Viini on võimalik lennata nii Tallinnast, Riiast kui Helsingist. Edasi-tagasi lennupiletid Tallinnast jäävad sageli hinnavahemikku 20-40 eurot täiskasvanu kohta sõltuvalt kuupäevadest ja kampaaniatest. Paarikümne eurosed lennupiletid on tihti tavapärased. Autoga sõidab Tallinnast Viini ligikaudu ööpäevaga. Ümberistumisega Varssavis on võimalik Eestist minna nii bussiga kui ka Varssavis bussi rongi vastu vahetades.

Nii kevad kui sügis on Viini külastamiseks meeldivad, kuigi aeg-ajalt pisut jahedad. Siis on vähem turiste, kes ei takista linna vaatamisväärsustega tutvumist ja hotellide hinnad on sõbralikumad. Suvi on soe ja päikeseline ning temperatuur 25 kraadi kandis, kuid ehk veidi vihmasem. Ka suvi on imeline aeg Viini külastamiseks, kuid hotellide hindades kajastub see märkumisväärselt.