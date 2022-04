Viini lennud on jälle vastupandamatult soodsad? Loe, mida seal teha, kui kuulsad muuseumid ei meelita

Pean tunnistama, et mu uus lemmik-lõunasöögikoht Viinis võib esimese hooga tunduda väga kummaline: justiitspalee kohvik (Schmerlingplatz 11). Vähesed inimesed lähevad kohtusse vabatahtlikult ja rõõmuga, kuid Viini justiitspalees (Justizpalast) juhtub seda alailma — linna südames asuva maja viimasel korrusel on katuseterrassiga kohvik-söökla. See ei paku ausalt öeldes küll suurimaid gurmee-elamusi, aga see-eest on need ülisoodsad ja valdavalt tervislikud — ning lihtsalt hindamatu on avanev vaade Viini katusemaastikule, mida kaunistavad ohtrad skulptuurid ja kuldsed tornid, mida tänavatasapinnalt hästi ei näegi. Hommikul katedraali tornist avanenud vaade on muidugi võluv, aga olgem ausad — väga jalutajasõbralikus Viinis hindan ma tavaliselt juba esimese päeva lõunaks väga kõrgelt võimalust sõita vahepeal liftiga.