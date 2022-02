Kilimanjaro vallutaja memuaarid: vaatamata täielikule kurnatusele oli tippu jõudmise hetk unustamatu

Enne Tansaaniasse minekut ei olnud ma valinud teenusepakkujat, kes mind tippu viiks. Lugesin isegi kahekordsest hinnaerinevusest ja soovitusest matk broneerida kohapeal. Selguski, et organisatsioon World Unite!, mis võimaldas mul Tansaania kohviistanduses vabatahtlik olla, pakub ka teisi teenuseid. Minu idee oli ühendada kaks sihtkohta — Kilimanjaro ja safari. Saingi mõlemale tegevusele hinnapakkumise, millest oli raske keelduda — Kilimanjaro vallutamine 1367 € ja 4-päevane safari 664 €. Nimetatud hinnad on sisuliselt poole soodsamad tavapärasest maksumusest. Kui küsida, kuidas on see võimalik — kas antud juhul on tegemist alamaksmisega, siis lühike vastus on ei. Minu reis Tansaaniasse leidis aset mais, perioodil, kui terve Euroopa oli „punane” ja reisimine välistatud. Sama kehtis ka Aafrika puhul, COVID-i tõttu reise Tansaaniasse ja teistesse Aafrika riikidesse väga ette ei võetud. Lisaks on mai n-ö off season periood, sest tegemist on vihmaperioodi lõpuga ja sellel ajal turiste väga palju ei liigu. See on üks peamiseid põhjuseid, miks antud ajahetkel hinnad nii soodsad olid — pigem korraldada matkad, safarid ja muud tegevused väiksema kasumiga kui üldse mitte.