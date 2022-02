Vabatahtlikuna Tansaania kohviistanduses: kuidas jõuab see aromaatne must kuld meie tassi?

Läksin Dennise farmist oma tavapärasele jooksutiirule plaaniga joosta juba tuttavat rada. Aga külateel võib vabalt juhtuda, et eksid õigel teeotsal ja avastad end tundmatust kohast. Nii leidsin ka ennast kohast, kuhu ei olnud varem sattunud ja ennenägematu vaatepildi ees, kus nii kaugele, kui silmapiir ulatus, olid vaid kohvitaimed. Ahhetasin ja ohhetasin, tegu oli justkui paradiisiga! Õnneks oli mul kaasas telefon, et sain vaadata, kuhu olin jõudnud. Juba samal päeval kirjutasin sinna ja uurisin võimalust ringkäiguks. Mind võeti kaks päeva hiljem hea meelega vastu ja tutvustati istandust. Kilimanjaro Plantationi tegi eriliseks asjaolu, et seal oli võimalik näha kõike etappe — alates kohviistikust kuni kohvi joomiseni välja. Mul õnnestus kogu istanduse tuur teha koos Kilimanjaro Plantationi peamaitsja ja q-grader’i Hermaniga. Meie ringkäik algas istikutest ja ülevaatest, kuidas käib kohvitaimede istutamine ning mis on olulised etapid selle sirgumisel. Istikute alal olid ka noored taimed, mille arengut jälgiti. Huvitav oli näha ülikooli tudengite poolt loodud uut araabika variatsiooni. See kandis oksa küljes metsikult palju kohvimarju võrreldes näiteks Ruiru 11 variatsiooniga, mis on Tansaanias üks enim levinud liike. Samas vajab uus variatsioon Hermani sõnul veel arendamist, sest selle saagikus on küll suur, aga marjad on lõpptulemusena vähem rikkalikud ja vähemate maitsenüanssidega kui levinud liigid. Olgu siinkohal mainitud, et Dennise farmis õnnestus mul samuti läbi teha kohvitaime istutamine. Ka istutamisel on omad reeglid ja kindlad punktid, mida tuleb jälgida. Esimesel aastal hoitakse kohvitaime eraldi potis ja ei istutata kohe ümber, vaid jälgitakse selle kasvamist ja kastetakse vastavalt vajadusele. Vihmaperioodil toimub kastmine korra päevas, kuival perioodil kaks korda päevas. Noort taime ka pritsitakse umbes 21 päeva tagant, et vältida haiguste teket. Samal ajal, kui noor kohvitaim saab jõudu ja sirgub tugevamaks, alustataks põllul istutamise ettevalmistustööga. Esmalt jälgitakse, et istutatavate taime vahe oleks kolm meetrit, seda nii rea pikkuses kui laiuses. Augu sügavus ja laius on ca pool meetrit.