Finnairi tootedisaini juht: meie uus äriklassi iste on ainulaadne kogu maailmas

David Kondo vastutab Finnairi füüsilise kliendikogemuse kõigi tahkude eest, sealhulgas lennukikabiinide ja istekohtade ning Finnairi uute ootesaalide eest Helsingi lennujaamas. Enne Finnairiga liitumist 2017. aasta alguses töötas Kondo kliendikogemuse ja tootekujunduse alal Jetstaris ja Qataris.

Olete valmis saanud Finnairi lennukikabiinide uue kujunduse. See oli nelja aasta töö. Mis oli selle protsessi kõige raskem osa?

Suurim väljakutse oli luua lennukikabiinide soe ja hubane välimus, kui samal ajal pidi järgima kõiki rangeid eeskirju ja ohutusstandardeid. Enamikus lennukites on palju metalli, täisnurki, nähtavaid struktuure — me tahtsime luua sinna ümber pehmust ja kurve, et anda lennukogemusele täiesti uus tunnetus.

Mis on disaineri töö kõige parem osa? Mis teile selle töö juures Finnairi jaoks kõige rohkem meeldis?

Soomes ja teistes Põhjamaades on nii ilusad ja rikkalikud disainitraditsioonid, millest lähtuda. Samuti on palju paralleele Jaapani disainiga — ja ma olen Jaapanis sündinud ja kasvanud —, nii et oli tore neid kahte maailma segada. Finnairi heaks töötades on mulle antud palju vabadust nende kabiinide loomisel, mille eest ma olen väga tänulik. See on ka tohutu meeskonnatöö ning kõigi pühendumine ja pingutused on midagi tõeliselt uskumatut — see on eriline kultuur, mis meil Finnairis valitseb.

Kui rahul olete tulemusega? Kas te oleksite tagantjärele vaadates midagi teisiti teinud?

Alati on asju, millele tagasi vaadates mõtled, et oh, ma oleksin pidanud tegema seda või muutma toda… Aga kui astud lennukisse ja näed, kuidas kogu see suur töö reaalsuseks on saanud, saad aru, et me oleme loonud midagi tõeliselt erilist ja ainulaadset. Ma olen lõpptulemusega väga rahul.

Kas Finnairi uue lennukogemuse kontseptsioonis on midagi täiesti uut, mida ükski lennufirma ei ole kunagi varem kasutanud?

Mis puudutab äriklassi istet, siis jah, see on täiesti uus kontseptsioon ja me oleme selle uue, koos Collins Aerospace’iga välja töötatud istme esimene klient.