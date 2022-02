Kesk-Eestis tarkust kogumas | Kas kohukest saab ise teha? Kes kardab Ifi keefirit? Kuidas avaldada muljet kassile?

Enne hirvede uudistamist sööme peamajas lõunat. Pean tunnistama, et kogu esindusliku ampluaaga topiste armee seinte peal tekitab minus eelkõige teatavat ebamugavust. Ma saan armastusest topiste vastu aru teoreetiliselt, aga praktiliselt on see üks valdkondadest, millega ma ei suuda suhestuda. See tähendab, et elutute peade juurest vägagi elusate ja kepsakate hirvede ligi ehk safarile pääsemine on minu jaoks juba midagi oluliselt meeldivamat. Loomadele on loodud toekad söömakohad, mis tähendab ühtlasi seda, et inimesed pääsevad neile üsna lähedale. Vaatepilt on kaunis. Jätab küll ühtlasi kuklasse tiksuma mõtte, et peaks mõnelt targemalt uurima, kuis sellised kooslused loodust mõjutavad.