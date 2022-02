Viis kohta Las Vegases, mida iga spordifänn peaks väisama

Viiendast alustades: Las Vegas Motor Speedway on üks tuntumatest ralliradadest Ameerika Ühendriikides, kus korraldatakse kuulsaid NASCARi võistluseid. NASCAR on rallisport, kus autodega sõidetakse tundide viisi ovaalikujulisel ringrajal, kuniks kõige vastupidavam ja kiireim etapi võidab. NASCARi hooajal on 1500 etappi 100 erineval rajal 48 erinevas osariigis. Lisaks toimub Las Vegas Motor Speedwayl teisi huvitavaid motoüritusi, nagu kiirendusvõistlused sirgel rajal. Võimalus on ise käpp mängu panna ja sõita ringrajal NASCARi või F1 masinatega. Kindel adrenaliinilaks ekstreemsemale spordifännile!

Kui plaan minna vaatama NHLi mängu ei õnnestunud, sest piletid on taas välja müüdud, rääkimata eksklusiivsest VIP-loožist, siis teeb õhtu meeldejäävaks spordibaar The Still. The Still on parim koht, kus otseülekandeid koos teiste fännidega vaadata ja kaasa elada. Tegu on klassikalise spordibaariga, kus on 27 ekraani, mis näitavad erinevaid otseülekandeid spordiüritustest. Isuäratav Ameerika pubitoit, hulk spordisündmuseid otseeetris ja põnevust lisav fännide spordiennustus – ilmselt on see iga spordisõbra õnnevalem.