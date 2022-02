Õnnetus ei hüüa tulles. Kuidas tagada, et reisil osutatud raviteenused sulle täismahus hüvitataks?

Meditsiiniabi hüvitamise määr võiks reisibüroo Go Travel tootejuhi Lagle Vetemäe sõnul eriti just kaugematel reisidel olla maksimaalne, mida kindlustusselts pakub. “Tavaliselt muutub poliisi hind sellest vähe,” rõhutab Vetemäe. “Tihti arvatakse, et Euroopa piires reisides piisab Euroopa ravikindlustuskaardist, kuid see katab siiski vaid vältimatut ehk erakorralist arstiabi ning näiteks voodipäevatasu haiglas tuleb ravikindlustuskaardiga ja täiendava reisikindlustuseta reisijal ise kinni maksta.”