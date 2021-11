FOTOD | La Palma peidetud turismipärl — Poris de Candelaria koopaküla

Atlandi ookeani ääres olev abajas peidab endas mitmeid merekoopaid, millest suurimas on väike hüttidest ja majakestest tekkinud koopaküla. Ajalooliselt oli see tähtis koht, sest see oli saare läänekalda üks ühendusi muu maailmaga. Seda seetõttu, et tol ajal ei olnud järskudele mäenõlvadele veel rajatud teid.

Praegugi tuleb jalgsirännaku puhul laskuda ligi kolm kilomeetrit mägiteed. Algajatele autojuhtidele on antud teelõigul sõitmine hoopiski keelatud. Sellistel puhkudel on elamus vaeva alati väärt.

Ma võin julgelt öelda, et see on suurim merekoobas, kus ma olen kunagi viibinud. Põnevust lisab seegi, et legendide kohaselt tegutsesid siin ka piraadid ja salakaubavedajad. Seepärast ka teine nimi — Pirates Cove. Hetkel kohtan ma siin kasse, krabisid ja viivuks ka teisi inimesi. Majad siiski on lukustatud, kuid elaniketa.