MADEIRA PÄEVIKUD | Äkitselt hakkas kõlama Arvo Pärdi "Spiegel im Spiegel"! Mõtlesin tükk aega, kas kuulen õigesti

Sedapuhku on päevaseks sihtmärgiks Nunnade org ehk Curral das Freiras. Ühest reisiblogist lugesin, et sinna saab suurema vaevata ka bussiga, ent sedapuhku olen leidnud ühe autoga reisiselli. Ja rendiautol olid selgelt oma võlud. Muu hulgas sel kujul, et saalida kahe erineva suurepärase vaateplatvormi ja oru enese vahet. Eira do Serrado on neist vaatluskohtadest turistidele lihtsamini ligipääsetav. Seal on ühtlasi hotell, restoran ja turistinänni. Kõnnid natuke ja paistabki org kogu oma ilus. Ja see ON imetlusväärne isegi pärast seniseid päevi siin, kus iga teine vaade tundub imetabane. Aga saab minna veel võimsamaks. Teine vaateplatvorm on veel kõrgemal ja sinna viib tee, mis on niivõrd püstloodis, et pisike rendiauto liiga rõõmsaid hääli ei teinud, ent üles me jõudsime. Paar kivilauda, kus vajadusel kaasavõetud kraamiga ise piknikku pidada, nännimüüjaid ei ole. Vaade platvormilt on imeline, aga veel huvitavamaks läheb siis, kui avastada, et üks väike jalgsirada lookleb ülespoole mäge. Üksjagu turnimist on kõike väärt.