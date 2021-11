MADEIRA PÄEVIKUD | Siin tuleb juttu peamiselt veinist. Ja portugali keelest, kus paljud sõnad kõlavad nii, nagu kass ütleks "mjäu"

Järgmiseks päevaks on igal juhul jõudu vaja koguda. Ees ootab matkarada PR5 (Vereda das Funduras), mille alguspunktis on ootamas taksojuht, kes on alati valmis kurnatud matkajaid mis iganes suunal (päris korraliku raha eest) aitama.

Selgub, et PR5 tähendab veidi üle kaheksa kilomeetrist rännakut peamiselt metsa sees allamäge. Mis tähendab, et pärast tuleb need kilomeetrid ka üles rännata. Kui just taksot ei võta. Aga hei, milleks väljakutsed on. Teekonna viimased paar kilomeetrit kulgevad nii järsult (aga põnevalt!) allamäge, et kirun juba ette seda, kuidas see üles tulemine peaks välja nägema. All ootavas külakeses on ka üks kohvik, mis meenutab mulle kõiki neid Hispaania ja Portugali klassikalisi külasid, kus istuvad ainult kohalikud mehed ja räägivad ikka ja alati oma tähtsaid meesteasju.

Ülesmäge minek pole lihtne, aga samas on vist piisavalt põnev, et ei jõuagi profülaktilise vingumiseni.

Uus hommik, põnevust jagub. Nimelt olen suvel juuniorsommeljee-diplomi saamise järellainetuses eelnevalt veinide ja veiniteadmiste kohta maad uurinud. Tuleb välja, et veinihuvi siin hinnatakse. Nii on mulle erinevaid teid pidi kokku lepitud üks-ühele Madeira veinide meistriklass. See tähendab siis kangestatud veine, ehkki Madeiral valmistatakse ka tavalisi kuivasid veine. Rubina Vieira Madeira Veini Instituudist on suurepärane lektor. Kahe ja poole tunni jooksul tutvustab ta mulle veinide ajalugu, valmistamismeetodeid. Proovime kümmet erinevat Madeirat, millest vanemad on 70 ja 100+ aastat areneda saanud (oli hapet ja iseloomu). Madeirad ongi veinidest ühed pikaealisemad.