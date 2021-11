Lõpuks ometi! Balti riikide vanim reisimess Tourest toimub taas pärast kaheaastast pausi

11.-13. veebruarini 2022 toimuv kolmepäevane mess toimub traditsiooniliselt Eesti Näituste Messikeskuses, kus saab turvaliselt tutvuda reisivõimalustega, saada olulist infot erinevate sihtkohtade osas ning soetada hea hinnaga puhkusepakkumisi.

“Veel eelmise Touresti ajal 2020. aasta veebruaris ei osanud keegi ette näha, et juubelimess tuleb kaks aastat edasi lükata ning selle roll saab olema olulisem kui kunagi varem. Inimeste soov reisida ei ole kadunud, vaid aina kasvab, ent selle osas on endiselt küsimusi,” ütles Eesti Turismifirmade Liidu peasekretär Merike Hallik.

“Teeme juba praegu usinalt tööd, et inimesed saaks turismimessile tulla ning küsida professionaalsete reisinõustajate ja erinevate riikide esindajate käest adekvaatset nõu reisimise kohta uues olukorras. Loomulikult on oodata messile hulgaliselt häid reisipakkumisi,” lisas Hallik.

Touresti eksponentide registreerimine algas 1. novembril ning esimesed päevad on kinnitanud, et huvi reisimessi vastu on elav. Uutest sihtkohtadest on huvi Tourestil osalemise vastu üles näidanud Costa Rica ja Briti Neitsisaared, samuti mitmed riigid nii lähemalt kui kaugemalt.

„Sihtkohtade jaoks on oluline üles leida iga klient, sest konkurents turistide pärast on tänases maailmas teravam kui kunagi varem. Messikülastajale tähendab see laia valikut ning asjatundlikku nõu reisiproffidelt, kes siia oma sihtkoha turismivõimalusi tutvustama tulevad,” märkis Hallik.

Eesti Turismifirmade Liidu korraldatava kolmekümnenda Tourest messi laiem fookus on vastutustundliku reisimise tutvustamisel. Touresti sõpradele on taaskord püstitatud armastatud Puhka Eestis ala ning Eesti toiduteelised pakuvad erinevate piirkondade ehedat toidukaupa Elamuste ja Maitsete hallis. Halliku sõnul on Tourest nagu üks hea reis - algab professionaalsete nõuannetega ning koosneb uuest ja põnevast ning tuntud ja turvalisest.