Ameerika Ühendriikidesse saab alates 8. novembrist taas reisida, kuid vaid WHO poolt tunnustatud koroonavaktsiini tõendiga

Kõik Ameerika Ühendriikidesse reisijad peavad olema täielikult vaktsineeritud ühega vaktsiinidest, mis on heaks kiidetud WHO poolt. Eestis kasutatavad vaktsiinid Pfizer, Moderna, Janssen ja AstraZeneca on WHO poolt heaks kiidetud, aga näiteks Venemaal välja töötatud koroonavaktsiine pole WHO tunnustanud.