Eurooplased saavad taas Ameerika Ühendriikidesse reisida: seda võimalust kasutatakse väga agaralt

Enamikul eurooplastel on pooleteiseaastase pausi järel jälle võimalik USA -sse reisida, kui neil on olemas vaktsineerimistõend ja negatiivne koroonatest. Hotellide kinnitusel on pühade-eelsete broneeringute arv silmanähtavalt kasvanud, mistõttu palgatakse tööle aina rohkem inimesi, kirjutab ERR