Tallinnas kohtusid taas sigarifännid, esitleti spetsiaalselt Baltimaade jaoks loodud eksklusiivset sigarit

Kas sellega nüüd lausa taino indiaanlaste arusaama järgi sigarite suitsetamine ka ühenduse jumalatega lõi, ei olnud õhtu teemaks. Kes aga traditsioonilise aeglase sigarisuitsetamise võistluse võidab, see küll. Olgu öeldud, et 2019. aastal võitis aeglase sigarisuitsetamise maailmameistrivõistluste Põhja-Euroopa kvalifikatsiooniturniiri esmakordselt naisterahvas — Anastasia Arsenova Moskvast, kel õnnestus sigarit põlevana hoida 2 tundi, 43 minutit ja 43 sekundit. 2021. aasta Tallinna õhtu võitjaks oli leedulane Nerijus Krusnius, kes hoidis sigarit põlevana 1 tund, 58 minutit ja 12 sekundit.

Ühe erilise külalisena osales Ramon Allonese North Cigars maailmaesitlusel ja galaõhtusöögil rahvusvaheliselt tuntuim kaasaegne Türgi kunstnik Bedri Baykam, olles seega üks esimesi, kes regionaalse väljaande King of North kogemuse said. King of North sigar, mis valmib Kuuba Pina del Rio Vuelta Abajo istanduse selekteeritud lehtedest, valiti 2020. aastal eksklusiivselt välja Baltimaade jaoks ja on osa unikaalsest ainult 6000 nummerdatud bokside toodangust. Kuuba valitsusele kuulub mark Habanos, King of North on üks Habanose sigarimarkidest — spetsiaalne sigar konkreetse regiooni tarbeks, mida siis ka ainult selles regioonis osta saab.