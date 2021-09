PIINLIK | Noor naine jäi võltsitud koroonapassiga vahele eriti rumala kirjavea tõttu

24-aastane Chloe Mrozak Illinoisist arreteeriti Hawaiil, kui ta esitles oma vaktsiinipassi, millel ilutses vaktsiin nimega Maderna. “Maderna“ — see on see, mida me õiguskaitses juhtlõngaks nimetame,” tegi Twitteris nalja Kauai piirkonna prokurör Justin Kollar:

"Maderna" - that's what we in law enforcement call "a clue". https://t.co/DptJvlPiIP — Justin Kollar (@JustinKollar) September 1, 2021

Twitteris järgnes sellele suurem möll. “Maderna — just nii nimetas mu vanaema 80ndatel Madonnat,” säutsus üks naine:

Maderna is literally what my Grandma Dorothy called Madonna in the 80s https://t.co/MAJtloLIaG — Tara Dublin (@taradublinrocks) September 1, 2021

Mrozak ise väitis, et dokumendi väljastas talle tema arst. See ei veennud aga kedagi ja nii ongi naine praegu vahi all ja ootab vabastamist 2000 dollari suuruse kautsjoni vastu.

Hawaii osariigis on terve koroonapandeemia ajal kehtinud väga ranged sisenemistingimused. Kuni viimase ajani pidid kõik külastajad esitama negatiivse Covid-19 testi või läbima kohustusliku 10-päevase karantiini. Nüüd saavad ilma testinõude ja karantiinita saartele ka need Ameerika Ühendriikide siseturistid, kes on täielikult vaktsineeritud.