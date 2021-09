Uus normaalsus, uutmoodi kuritööd: Hawaiil arreteeriti kaks võltsitud vaktsiinipassiga turisti

Kuberner ütles postituses, et turistid rikkusid hädaolukorra reegleid, mis lubavad mandrilt Hawaiile ilma testi- ja karantiinikohustuseta siseneda vaid täielikult vaktsineeritud reisijatel.

Ige ütles, et Hawaii peaprokuröri kantseleile tuli rikkumise kohta vihje ja kaks turisti vahistati juba Honolulu lennujaamas. "Peaprokuröri kantselei uurijad on pühendunud saabunud vihjete uurimisele ja tänavad kodanikke abi ja toetuse eest. Me ei tohi lasta ohustada oma saarte turvalisusust," ütles Ige.