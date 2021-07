SWISS käivitas kauaoodatud lennuliini Tallinna ja Zürichi vahel

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on tegemist kauaoodatud liini ja vedajaga. „Meil on hea meel, et lennundus on taastumas ja Tallinna lennujaamast on võimalik avada uusi liine ning tervitada uusi lennufirmasid. Zürich on seni olnud kasutamata potentsiaal — eestlaste huvi Šveitsi lendamise vastu on olnud suur ja ka vastupidi, kuid võimalusi on selleks seni nappinud. Senine reisijate tagasiside uuele liinil on olnud väga positiivne ja huvi suur, mille kinnituseks on lennufirma lisanud juuli keskpaigast ka neljapäevase ja augustist teisipäevase iganädalase lisaväljumise,” rääkis Pärgmäe.