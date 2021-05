Uus haigusepuhang tulekul? Vastupidiselt Saksamaale eemaldab Hispaania Briti reisijatelt kõik piirangud

Kaks päeva tagasi ilmus uudis, kus sai teatavaks, et Saksamaa paneb Briti reisijatele peale uued karmid piirangud. Nüüd aga selgus, et mõni riik on kardinaalselt teist meelt. Nimelt alates 24. maist lubab Hispaania Suurbritannia puhkajatel riiki siseneda ilma negatiivse Covid testi esitamiseta. Hispaania valitsus teatas, et Suurbritanniast pärit külastajad saavad Hispaaniasse siseneda piirangute ja tervisenõuete jälgimiseta. Ennatliku otsuse eesmärgiks on taaskäivitada riigi räsitud turismitööstus. Sama piirangute vabastus kehtib ka Jaapanist pärit turistide kohta. Ent kõik saabujad peavad endiselt täitma terviseankeeti.