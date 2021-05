Karmi koroonatüve kartuses. Saksamaa paneb Briti reisijatele peale uued karmid piirangud

Saksamaa kantsler Angela Merkel ütles, et ta on sügavalt mures India tüve tõttu.

Saksamaa lõdvendas hiljuti piiranguid ning Suurbritannia oli lausa langenud riskantsete piirkondade nimekirjast välja, sest nende vaktsineerimise kiirus ja tase on kõrged. Nüüd on nad aga hoobilt kõige ohtlikumate seas.

11. juunil on Conwalli planeeritud G-7 tippkohtumine, kuid Merkeli osalemine on uue uudise valguses kahtlane. Ajakirjanikele on öeldud, et nad ei sõidaks sellele üritusele, sest sellele järgneb kindlasti karantiin.