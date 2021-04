VIDEO | Hiina vana oaasilinna Dunhuangi lähedal alustas tööd maailma esimene valgusfoor kaamelitele

Wimbledonis signaliseerivad hobuste valgusfoorid rohelist (hü) ja punast (brr). 2013. aastal mõeldi Saksamaal ka lehmade valgusfoori peale, et võimaldada neile ohutu tee ületamine, See ei länud aga kunagi käiku. Samuti ei saanud luba eeslivalgusfoor Weselis. Jala üle tee minevate olendite jaoks mõeldud valgusfoorid on ette nähtud kahejalgsetele, oli toona seisukoht.

Hiina Gansu provintsis on olukord aga teistsugune: seal elab sadu tuhandeid kaameleid, täpsemalt baktriane ehk kaksküürkaameleid. Paika külastab tuhandete kaupa hiinlasi, aga ka välisturiste üle maailma, sest Minghsha mäe laulvatel liivaluidetel Kumtagi kõrbes saab kelgutada, kõrvus muusikataoline liivaheli ja seda kõike vaatega juba 2000 aasta vanusele kuusirbiallikale. Aina rohkem turiste tuleb aga ka selleks, et õõtsuda kaamelite seljas luidete vahel ja selle jaoks ongi selles Hiina loodeosas asuvas provintsis käiku pandud spetsiaalne foor, et korraldada turistibusside, autode, mootorrataste, inimeste ja kaamelite liiklust paremini.

Kõrbelinna Dunhuangi lähedasel liiklussõlmel reguleerib helendav roheline ja punane kaamel ning roheline ja punane inimesekuju, millal inimestel ja millal loomadel eesõigus on. Eeldada võib, et nüüd tuleb paika külastama veel rohkem turiste, et oma silmaga kaamelifoori näha. Turvalisus on nüüd tagatud.

Vaata videost, kuidas kaamelifoor töötab: