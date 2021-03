VIDEO | Maailma üks ilusamaid paiku on avamas oma piire turistidele. Vaktsineerimispassi ei nõuta, karantiini ei pea jääma

Ida-Aafrikas asuv saarestik, mil nimeks Seišellid, on astumas Malediivide jälgedes ning avab riigi pea täielikult turistidele.

Alates 25. märtsist võib sinna reisida, kui sa just ei ole pärit Lõuna-Aafrika Vabariigist. Seejuures ei pea riiki sisenejad jääma karantiini ning nad ei pea isegi esitama tõendit vaktsineerimise kohta. Nad peavad siiski 72 tundi enne väljasõitu olema andnud negatiivse COVID-19 testi.

Malediivid avasid end juba eelmise aasta juulis. Kusjuures saareriigis võib terve saare rentida 250 000 dollari eest. See on ühe öö hind.

Estraveli lehel on kirjas Seišellide tutvustus:

Seišellid - maagilised saared, mis lebavad nagu pärlitest kaelakee India ookeani tumesinises juveelikarbis. 115 saarest koosnev riik on laiali paisatud Aafrika lähedusse 400 000 km2 suurusele akvatooriumile, kuid maismaa moodustab sellest ainult 280-444 km2.

Siin on rohkem mereparke, kui mujal maailmas ning 75 saart on korallsaared, nende hulgas maailma suurim atoll Aldabra. Selles paradiisis ei lange temperatuur kunagi alla +24, kristallselged veed koralliaedadega kujutavad endast tipptasemel snorgeldamis-ja sukeldumispaiku, kus elutseb üle 800 kalaliigi. Saartel sädistavad värvikad lindudehordid ja kasvab palju erinevaid taimi, nende hulgas haruldane "coco de mer" ehk topeltkookos (kahepoolse kookosviljaga). Saarestikus elavad 75 000 elanikku on hästi külalislahked ja sõbralikud, eksootiline kreooli köök pakub ka unustamatuid maitseelamusi.