Aasta reisifotograaf 2020 on Vladimir Aleksejev: vaata, millised pildid talle võidu tõid

Võistlusele saab fotosid esitada erinevates kategooriates. Eelmisel aastal oli piirangute tõttu reisimine küll raskendatud, kuid fotosid esitati siiski suur hulk. „Reisifotograafia ülemaailmses pandeemias koos arvukate reisikeeldudega on olnud pehmelt öeldes keeruline, kuid fotograafid on olnud ääretult leidlikud – kogu see uhke galerii on selle tunnistuseks,” ütles võistluse looja Chris Coe.

Aasta fotograafiks 2020 kuulutati Vladimir Aleksejev, kes on Venemaalt pärit fotograaf, rändur, ajakirjanik, kirjastaja ja peatoimetaja. Ta on korraldanud üle 50 fotoekspeditsiooni planeedi erinevatesse piirkondadesse, sealhulgas Arktikasse, Antarktikasse, Amazonasesse, Patagooniasse ja Venemaa raskesti ligipääsetavatesse piirkondadesse. Tema fotosid ja artikleid on avaldatud alates 2007. aastast sellistes väljaannetes nagu National Geographic (Venemaa, Itaalia, Saksamaa, Prantsusmaa), Geo (Saksamaa, Prantsusmaa), Around the World, Continent Expedition ja paljudes teistes.