Uus-Meremaa ja Austraalia vahel plaanitakse avada reisimull juba uue aasta esimeses kvartalis

Oktoobris avati kahe riigi vahel ühesuunaline reisimull. See tähendab, et uusmeremaalased said reisida Austraalia madala koroonariskiga piirkondadesse. Tingimuseks oli, et reisija ei tohtinud viimase kahe nädala jooksul viibida riskipiirkondades. Austraalisse jõudes ei pidanud inimesed karantiini jääma, kuid tagasi Uus-Meremaale jõudes oli karantiin kohustuslik.