VIDEO | 2500 eurot öö, kuld, marmor ja käsitööna valminud voodid. Vaata mida pakub hotell, kuhu kõik ei pääse

Bombay Groupi külalislahkuse juht Anton Jolkin kinnitab, et hotell on jõuka kliendi suunitlusega. See peegeldub nii ööhindades, sisekujunduses, kui restorani ja baaride menüüdes. See on paik, kus 20 euroga söönuks ei saa ja seitsme eurostest gin toonikutest võib ainult unistada. Siiski ta rõhuta, et kõik kliendid on hotell Burmani oodatud.