Ryanair nõuab Euroopa lennujaamades alkoholimüügi piiramist

„On aeg, et Euroopa Liit piiraks lennujaamades alkoholi müüki,“ kirjutas Ryanair oma avalduses. „Reisijatele võiks olla lubatud vaid kaks alkohoolset jooki. See parandaks nende käitumist lennuki pardal,“ kirjeldas lennufirma.

Häirivaid juhtumeid on aina rohkem

Lennufirmad on juba pikalt rääkinud rahu rikkuvatest reisijatest, kes on lennul nii pardapersonali kui ka teiste reisijate vastu vägivaldsed ja ahistavad. Euroopa Liidu lennundusohutusamet ei osanud küll täpseid numbreid välja tuua, kuid sõnas, et nii juhtumite arv kui ka tõsidus on Euroopas alates 2020. aastast tõusnud.