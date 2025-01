Ryanair nõuab kohtumenetluses reisijalt 15 000 eurot

Kõnealuse reisija lubamatu käitumine sundis lennuki sihtkoha asemel maanduma Porto lennujaamas, kus veedeti kogu öö. See põhjustas lennuki pardal olnud ülejäänud 160 reisijale tarbetut ebamugavust, võttes neilt ühe väärtusliku puhkusepäeva. „On täiesti vastuvõetamatu, et inimesed, kes on näinud vaeva, et nautida reisi pere või sõpradega, peavad ühe reisija sobimatu käitumise tõttu oma puhkusest loobuma,“ teatas Ryanair pressiteates.

Ryanair järgib ranget nulltolerantsi poliitikat sobimatu käitumise suhtes, pidades oluliseks tagada, et enamik korralikke reisijaid saaks lennata häirimatult.

Ryanairi pressiesindaja märkis, et on täiesti vastuvõetamatu, et reisijad – kellest paljud suunduvad pere või sõpradega lõõgastavale suvepuhkusele – peavad taluma tarbetuid häireid ja lühenenud puhkuseaega ühe rahutu reisija tõttu. „Paraku juhtus see möödunud aprillis lennul Dublinist Lanzarotele, kui ühe reisija käitumine sundis lendu maanduma Portosse. Selle tulemusel tekitasid ööbimiskulud, reisijate kulutused ja maandumistasud lennufirmale 15 000 euro suuruse kahju. Oleme nüüd algatanud tsiviilkohtumenetluse, et need kulud reisijalt tagasi nõuda,“ kommenteeris pressiesindaja.

Odavlennufirma sõnul saab see juhtum olema õpetlikuks näiteks reisijatele, kes häirivad lendude sujuvat kulgemist. „Loodame, et see samm hoiab ära edasise sobimatu käitumise lennukites ning tagab, et nii reisijad kui ka meeskond saavad nautida mugavat ja lugupidavat keskkonda.“

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada