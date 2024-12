Eestlased ei pääsenud Dubais probleemsena näiva reisibüroo tehniliste viperuste tõttu kojulennule

Dubai lennujaama lõksu jäänud reisijad kirjeldasid, et lennujaama töötajate väitel polnudki neile tagasilendu ostetud. Ometigi olid kõik reisijad ostnud Join Up! reisikorraldajalt täispakett reisi, mis hõlmas lendu nii sihtkohta kui koju tagasi.

Tagasilend Dubaisse oli planeeritud 18. detsembril Riiga (mitte Tallinnasse, sest otselende Dubaisse ja Tallinnasse ei ole) ning mitmed Eesti reisijad ei saanud plaanitud lennuga Riiga tagasi sõita, ütles reisibüroo pressiesindaja Zane Lente. „See olukord tekkis tehnilise vea tõttu süsteemis, mis kahjuks viis selleni, et reisijad ei saanud oma lennule minna. Me avaldame sügavat kahetsust põhjustatud ebamugavuste pärast ja töötame aktiivselt selle probleemi võimalikult kiireks lahendamiseks,“ teatas Lente.

Lente sõnul on nad korraldatud võimalikult kiire alternatiivse lennu Riiga. „Vahepeal oleme korraldanud majutuse hotellis kuni uue lennu väljumiseni; tagasilend on 19.12.2024. Oleme klientidega pidevas suhtluses,“ lubab Lente.

Join UP! Baltic katab täielikult kõik hilinemisega seotud kulud, sealhulgas majutuse, toitlustamise ja transpordi kulud ning hüvitab kõik põhjustatud ebamugavused vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Meie kohustus on tagada, et kõigi mõjutatud reisijate eest hoolitsetakse selle aja jooksul ja et nende õigusi austatakse täielikult, teatab Lente.