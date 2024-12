„Lapsed ootasid reisi väga.“ Pakettreisi ostnud reisijad jäid ilma lubatud tagasilennust

Angela Lands tegi novembris Läti reisibüroole Join Up! ettemaksu kõik hinnas Sri Lanka reisi (21.12.2024-31.12.2024) eest, mis sisaldas nii hotelli kui lennupileteid. Mõni aeg hiljem saabus Landsile sõnum, et hotell on ülebroneeritud. „Läksin kompromissile ja maksin lisakuluna teise hotelli eest ise. Detsembris tasusin juba terve paketi eest Join Up!-le,“ räägib Lands, kelle sõnul ei olnud see viimase hetke reis ega ka eripakkumine.

„Reedel, 13. detsembril sain aga sõnumi, et tagasilend on ülebroneeritud. Lisaks teatas reisibüroo agent, et 46 inimest on ilma tagasilennuta. Mulle pakuti välja, et kas lennata 3. jaanuaril Riiga ja sõita seejärel 4 tundi bussiga Tallinnasse või tühistada piletid,“ selgitab Lands reisibüroo pakkumisi.