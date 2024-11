Turistid Keeniasse lõksu jätnud Kon Tiki reisibüroo lõpetab tegevuse

„Kõik ettevõtte alt reisile suundunud inimesed, kes on hetkel välismaal, saavad oma reisi lõpuni teha ja kui peaks tekkima ettenägematuid olukordi, siis kulud kojulennuks kaetakse,“ väidab ettevõtte juhatus. „Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) on kasutusele võtnud Kon Tiki Reisid tagatise.“

Mis puudutab Keeniasse lõksu jäänud Eesti kodanikke, siis välisminister Margus Tsahkna kinnitab, et riik jätkab jõupingutusi selle nimel, et nemadki pääseksid kiiresti tagasi kodumaale.

Kõik uued väljuvad reisid on alates tänasest tühistatud. Kõik reisijad, kes on teinud ettemakse, peavad tegema avalduse TTJA veebilehel kahe kuu jooksul, et saada ettemaks tagasi.

Kon Tiki Reisid OÜ tegutses alates 2005. aastast ja pakkus reise tuhandetele eestimaalastele. „Täname oma kliente ja reisijuhte, kellega koos avastasime seda põnevat maailma ja kaugeid kultuure,“ sõnas Kon Tiki juhatus pressiteates.

Mida teha? TTJA kogub reisijatelt avaldusi kuni 28.01.2025.

Avalduse võib esitada näiteks ära jäänud pakettreisi või selle osa või lunastamata pakettreisi kinkekaardi eest tasutud raha tagasi saamiseks.

Avalduse esitamiseks tuleb täita ja allkirjastada vastav vorm, mille leiab TTJA kodulehelt. Avaldus koos asjakohaste lisadokumentidega tuleb saata hiljemalt 28.01.2025 e-posti aadressile reis@ttja.ee või tavapostiga Endla 10a, 10122 Tallinn.

Pärast avalduse esitamiseks määratud tähtaega esitatud avaldused jäetakse läbi vaatamata.

Reisiettevõtjal Kon Tiki Reisid OÜ on kehtivad tagatised kogusummas 860 000 eurot, mille on välja andnud Gar-Bo Försäkring AB.

Nendel reisijatel, kes maksid reisi eest krediitkaardiga, soovitab amet ühendust võtta oma pangaga, et uurida makse tühistamise võimaluste kohta.

Kui reisija oli jõudnud sõlmida ka reisitõrkekindlustuse, tuleks pöörduda kindlustusfirma poole ja küsida üle, kas reisifirma maksejõuetus on kindlustuskaitsega hõlmatud.

Kui reisiettevõtjalt on ostetud üksikuid reisiteenuseid, näiteks ainult lennupilet või ainult majutus, siis ei kuulu need hüvitamisele reisiettevõtja tagatise arvelt.

Turistid peeti hotellis kinni

Täna hommikul selgus, et viit eestlast hoitakse Keenias hotellis kinni, kuna reisikorraldaja Kon Tiki on väidetavalt hotellile võlgu 40 000 dollarit. Turistide kinnihoidmisega loodab hotell, et Kon Tiki tasub võlgnevuse ära. Reisijad on pakkunud, et tasuvad oma ööbimise eest ise – kuigi tasusid selle eest ka Kon Tikile –, kuid see hotellile ei sobi. Väidetavalt on hotelli territoorium aiaga piiratud ja väravas on relvastatud valvurid ning Kon Tiki ise on soovitanud eestlastel hotellist põgeneda.

Kon Tiki Reiside esindaja Kristine Hammerberg ütles, et kedagi relvadega ei ähvardata. „Midagi erakordset ei juhtunud, kõik on kontrolli all. Meie oleme ühenduses reisijatega, hotelliga, välisministeeriumiga, aukonsuliga. Kõik on kontrolli all ja midagi ohtlikku ei ole,“ sõnas ta.